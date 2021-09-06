Министр спорта РФ Олег Матыцин доволен результатами россиян на Паралимпиаде в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что национальная команда на Паралимпиаде в Токио выступала в большом эмоциональном напряжении, но смогла добиться отличных результатов.

Матыцин считает успешным выступление паралимпийцев на долгожданном масштабном соревновании. В беседе с журналистами он отметил, что команда завоевала 118 наград и это является рекордом для страны за все время существования Паралимпиады. Спортсмены выступали после долгого перерыва с 2012 года, что не могло не сказаться на их эмоциональном состоянии и переживаниях.

Паралимпиада в Токио проходила с 24 августа по 5 сентября. Сборная России заняла четвертую строчку в медальном зачете. Команда привезла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Лидерами стали китайцы, на втором месте — Великобритания, на третьем — Америка. В 2016 году на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро россияне не принимали участия из-за допингового скандала.