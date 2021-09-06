Бывшая ученица чуть не убила из арбалета двух педагогов в украинской школе

Девушка ранила во время стрельбы из арбалета двух учителей школы №11. Злоумышленника является экс-ученицей этого учебного заведения.

Инцидент произошел 6 сентября, в школе на улице Маршала Бирюзова. Как отмечено сайте ГУ Нацполиции в Полтавской области, неизвестная зашла на территорию учебного заведения и стала стрелять из арбалета по педагогам. Правоохранители установили личность правонарушительницы – ею оказалась 19-летняя местная жительница.

Правоохранители возбудили факту нанесения телесных повреждений учителям уголовное дело по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.