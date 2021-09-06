В кабмине призвали своевременно выплатить военным по 15 тысяч рублей

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин оценил ситуацию с выплатами для военных страны.

Речь идет о единовременном пособии в 15 тысяч рублей. Кабмин оперативно проработал все необходимые решения, чтобы инициативу президента России Владимира Путина получилось реализовать в максимально короткие сроки. Об этом премьер-министр заявил в ходе оперативного совещания с заместителями 6 сентября.

«Прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, своевременно их получили», — добавил Мишустин.

Он также указал на доклад главы Министерства финансов РФ Антона Силуанова. По словам министра, ведомство довело все необходимые лимиты.