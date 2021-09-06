Глава ЦИК раскритиковала использование кандидатов-двойников на выборах

ЦИК после сентябрьских выборов в России предложит ряд мер по исключению проблемы кандидатов-двойников, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Поводом для такой инициативы стала ситуация с появлением двух двойников депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского. Сразу два кандидата в депутаты изменили свои имена и фамилии, которые полностью совпадают с данными парламентария.

Центризбирком на протяжении длительного времени пытается предпринять различные меры для борьбы с подобным подходом. Однако сейчас способов достаточно мало, рассказала Памфилова в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM». Она раскритиковала тактику создания двойников, назвала это «безобразием» и издевательством политтехнологов над избирателями. На текущий момент закон достаточно либерален к таким действиям. Но после завершения выборов ЦИК готов разработать законопроект на эту тему.

Выборы в Госдуму назначены на единый день голосования 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней подряд: 17,18 и 19 сентября. Одновременно состоятся выборы глав девяти субъектов РФ, депутатов Заксобраний в трех регионах и 39 региональных парламентов.