Экс-президент Украины Кравчук попал в реанимацию после сложной операции

Первый президент Украины Леонид Кравчук попал в реанимацию после операции на сердце, сообщают СМИ.

Бывший украинский лидер проходит лечение в мюнхенской клинике Munich university clinic. СМИ передают, что операция на сердце оказалась сложной, и сейчас Кравчук находится в реанимации. Политику обеспечен необходимый медицинский уход.

«Он частично пришел в сознание, ему делают разные анализы и исследования», — сообщают СМИ со ссылкой на источники.

По информации журналистов, с Кравчуком постоянно находится его внук. Бывший украинский президент узнает родственника, но говорить пока что не может. Медики проводят обследование, чтобы выяснить, как Леонид Кравчук попал в состояние комы и какие шансы на полное восстановление после выхода из этого состояния.