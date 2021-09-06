Россиянку задержали в Минске по обвинению в клевете на Лукашенко

Белорусские власти отправили в посольство РФ сообщение о задержании гражданки Ирины Викхольм. Женщину обвиняют в клевете в адрес президента РБ Александра Лукашенко.

Пресс-секретарь российского департамента в Минске Алексей Маскалев сообщил о встрече отечественных дипломатов с Викхольм в Бресте.

Соотечественнице была оказана консульская поддержка. Отмечается, что 58-летняя Ирина Викхольм не жаловалась на условия своего содержания. Белорусские правоохранители возбудили против женщины уголовное дело по ст 367 УК РБ «Клевета в отношении президента».

Россиянку подозревают в распространении недостоверных сведений о лидере Белоруссии Александре Лукашенко. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.