«Чересчур серьезный комик»: эксперты NI раскрыли смысл визита Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский уже давно вернулся на родину после визита в США, но информационный шум вокруг его поездки и переговоров с американским коллегой Джозефом Байденом не стихает. Вот и эксперты консервативного издания The National Interest (NI) задались вопросами о смысле и целях пребывания украинского лидера в Вашингтоне.

Ответы лежат на поверхности, уверены аналитики NI:

«В чем был смысл? Отчасти престиж, отчасти кошелек. Зеленский годами настаивал на визите в Овальный кабинет, и, наконец, он его получил. Зеленский никогда не скрывал своих амбиций: неопытный комик хочет стать мировым лидером, поэтому проведение фотосессии в Белом доме было для него главным приоритетом».

Украинский президент вернулся не с пустыми руками. Джо Байден расщедрился на 117 миллионов долларов, которые пойдут на противостояние «российской агрессии», помощь в борьбе с коронавирусом и гуманитарные нужды.

president.gov.ua / ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Столь существенные средства, впрочем, совсем не покрывают те потребности Украины, о которых говорил Зеленский. Помимо посещения мемориала жертвам Голодомора в столице США и беседы с Байденом, президент презентовал «план трансформации Украины» в здании Национальной библиотеки Фреда Смита.

К этому мероприятию вопросов накопилось еще больше, в том числе и у соотечественников Владимира Зеленского. Если верить западным авторам, украинцы не оценили, что первыми презентацию на трех слайдах увидели американцы, а не они. Источники NI также сообщили, что команда президента провела подробный отбор гостей перед выступлением.

«Киев тщательно отобрал список гостей и исключил экспертов, которые слишком критично относятся к слабым достижениям Зеленского. Также отсекались вопросы [из зала], если они становились критическими. <…> Зеленский выступил с незапоминающимися подготовленными тезисами на украинском языке», — пишет NI.

Во время презентации, отмечают эксперты, «президент-комик был чересчур серьезен». Просьбы Зеленского и его соратников о 277-миллиардных долларовых инвестициях остались неуслышанными, ведь «аудиторией были обедневшие эксперты аналитических центров и столь же обедневшие госслужащие».

Для Байдена визит украинского гостя был полезен как минимум потому, что отвлек внимание общественности от провала американских войск в Афганистане. Переговоры с Зеленским на несколько дней сменили информационную повестку, а демократ получил небольшую передышку.

Global Look Press / Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Будет ли Белый дом поддерживать Владимира Зеленского в его стремлении искоренить коррупцию на Украине и «защититься» от российских войск? Специалисты The National Interest сомневаются в этом. Интересы Вашингтона отчетливо видно через призму недавнего Временного стратегического руководства в области национальной безопасности США.

Россия упоминается в документе пять раз, Китай — 15. Про Украину в тексте не сказано ни слова.