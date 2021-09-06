Суд в Минске приговорил к колонии белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака

Лидеры белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак получили реальные сроки. Их приговорили на 10 и 11 лет тюрьмы.

Прокурор требовал для обвиняемых по 12 лет заключения каждому.

Мария Колесникова работала на бывшего руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и была координатором в штабе. После выборов она возглавила оппозицию. Максим Знак был юристом в этом же штабе.

Силовики задержали Колесникову 8 сентября прошлого года на белорусско-украинской границе. Знак был задержан на следующий день. Обоих обвинили в причинении вреда национальной безопасности Белоруссии. Присяжные вынесли максимальное наказание по всем статьям о призывах к захвату власти, создании и руководстве экстремистским формированием.

Массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, продолжались в Белоруссии более полугода. Согласно итогам, утвержденным ЦИК, Лукашенко получил большинство голосов — более 80%, его оппонент Светлана Тихановская — 10,12%. Митингующие требовали отставки главы государства и проведения новых выборов.