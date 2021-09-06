Действия киевской власти показывают, что зиму переживут не все украинцы

Власти Украины на очередном этапе проводимой ими в стране экономической реформы озвучили планы санкционировать резкий рост цен на услуги ЖКХ и товары первой необходимости.

Об этом говорится в материале издания «Украина.ру», автор которого, ссылаясь на информацию из официальных источников сообщает, что уже к концу сентября текущего года цена на хлеб на территории от Закарпатья для подконтрольной Киеву части Донбасса вырастет в 1,5 раза, а стоимость мяса, молока и куриных яиц будет формироваться по «европейским ценовым канонам».

«Как утверждают независимые аналитики, подобный "социальный эксперимент" обречен на провал: многие украинцы, оказавшиеся на грани безработицы и нищеты, попросту не смогут платить по соответствующим счетам», — говорится в статье.

В качестве иллюстрации к происходящим на Украине событиям, автор приводит историю бывшей учительницы средней школы, жительницы Черниговской области Ларисы Кныш, которую сотрудники местной налоговой полиции задержали в ходе рейда за незаконную торговлю, так как пенсионерка пыталась продать около ста килограммов яблок на так называемом «стихийном рынке».

Женщину доставили в отделение полиции и оштрафовали на 64 гривны (примерно 250 рублей), после чего отправили восвояси, заявив ей напоследок:

«Оставьте яблоки себе, засушите их или сварите из них компот — эту зиму (речь идет о зимнем периоде 2021 — 2022 годов) переживут не все», — приводит слова правоохранителей автор статьи.

При этом сама Лариса Кныш рассказала ему, что не держит зла на стражей порядка, а скорее благодарна им за предупреждение. Но, как добавила женщина, она все равно продаст свои яблоки на каком-нибудь другом рынке, потому, что ее пенсии в 2700 гривен (порядка 7400 рублей) не достаточно, чтобы пережить предстоящую зиму.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

И не одни только региональные стражи порядка говорят о масштабах проблем в стране и не только по поводу украинских пенсионеров, которые надеются выжить за счет продажи выращенных на своих огородах овощей и фруктов.

«С сентября всем без исключения украинцам придется готовить кошельки в контексте повышения цен. Подсолнечное масло, хлеб, молоко и мясо станут для наших сограждан поистине деликатесами», — цитирует автор редакционный комментарий на одном из отечественных телеканалов.

Телесюжет, которым сопровождался этот комментарий, продемонстрировал сцены натурального обмена продуктами питания на одном из киевских стихийных рынков.

Позже этот сюжет был удален из записи эфира телеканала, однако эксперты продолжили его комментировать.

В частности, экс-министр финансов Украины Игорь Уманский, отметил, что основная часть украинского населения уже обеднела, но страну ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги, инфляция и все новые удары по благосостоянию простых граждан, так как цены на Украине растут на все. Однако от критики действующей власти Уманский воздержался.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Также автор статьи приводит данные украинской Государственной службы статистики, согласно которым о резком ухудшении своего материального положения говорит большая половина населения страны, и при этом около 50% граждан Украины боятся, что в обозримом будущем они окажутся за чертой бедности. А по данным Киевского международного института социологии, уже предстоящей зимой 14% жителей Украины испытают трудности с приобретением еды и одежды. И эксперты не видят выхода из сложившейся тяжелой ситуации.

По словам украинского политолога, главы аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарева, все это может привести к новым антиправительственным и антипрезидентским акциям.

«Это могут быть так называемые "тарифные бунты": сейчас по стране задолженность по "коммуналке" составляет около 100 миллиардов гривен. Наверняка мы станем свидетелями "маршей пустых кастрюль", "тарифного майдана" и прочих акций, — предсказал политолог в комментарии «Украине.ру». — Но пока эти акции не получат поддержки со стороны прямых политических оппонентов президента Зеленского [действующая] власть устоит. А подорожание продуктов первой необходимости на Украине неизбежно, поскольку дорожают энергоносители».

Федеральное агентство новостей / Степан Коцаба

В заключение автор отмечает, что на многочисленных интернет-форумах в украинском сегменте обсуждается возможность полного отказа от платежей за услуги Жилищно-коммунального хозяйства, так как иначе «концы с концами не свести». Но власти страны готовы жестко наказывать тех, кто последует призывам не оплачивать «коммуналку» крупными штрафами и даже выселением с жилплощади. Однако, как власти намерены потом поступить с армией бездомных украинцев, в Киеве пока не рассказали, заключает автор статьи.