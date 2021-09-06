«Сколково — это не пшик»: Виктор Сиднев о будущем российских наукоградов

Важность строительства новых и развития существующих наукоградов российская власть понимает. В России сегодня функционирует 14 таких образований, где сосредоточены лучшие умы, технологии и производства, что двигают страну в будущее. На полях Восточного экономического форума корреспондент «Политики Сегодня» поговорила о перспективах создания российского аналога Кремниевой долины с президентом Союза развития наукоградов России, магистром игры «Что? Где? Когда?» Виктором Сидневым.

— Наукограды — сфера не очень благодарная в России, потому что все начинания нашего правительства после СССР в глазах общественности заканчиваются пшиком. Например, Сколково или Иннополис под Казанью. Что вы можете возразить скептикам?

— Я бы не сказал, что это пшик. Просто надо подождать лет 20 и поймем. Потому что и в Иннополисе, в Сколково есть свои плюсы. Дело в том, что наукограды создавались обычно 50-60-70 лет назад под определенные проекты, и там, конечно, накоплен большой потенциал, который сегодня надо использовать. Мы как раз о союзных наукоградах и говорим много, надеюсь, что сейчас все-таки состоятся решения, которые позволят развивать их в дальнейшем.

Есть понимание сегодня, что эти территории — наукограды — в широком смысле территории с высоким научно-техническим потенциалом. Они и должны, и будут, и играют важную роль в таком инновационном развитии страны именно за счет того, что там живут люди, которые и умели решать такие задачи, и умеют. Для этого там есть вся необходимая инфраструктура.

sk.ru / Официальный сайт Фонда «Сколково»

— Почему затормозилось строительство новых центров науки?

— Была некоторая пауза в развитии наукоградов из-за излишнего, как мне кажется, увлечения такими федеральными проектами, которые вы назвали (Сколково, Иннополис). Но их не два и не три. Разработкой новых наукоградов сейчас занимаются и Роснано, и Российская венчурная компания, например. Такие федеральные инструменты. Думаю, что у наукоградов в этом смысле светлое будущее.

— Как вы считаете, какой наукоград на данный момент можно назвать самым успешным?

— У нас несколько успешных проектов. Я бы назвал навскидку три.

— Дубна? Саров?

— Нет, Саров в этом смысле не является наукоградом. То есть он по смыслу наукоград, но все-таки по закону это так называемое закрытое территориальное образование (ЗАТО), там другой способ управления.

nica.jinr.ru / Объединенный институт ядерных исследований

Я бы назвал, как ни странно, самый маленький наш наукоград — это Кольцово под Новосибирском, где находится центр вирусологии «Вектор» — один из разработчиков вакцины от COVID-19. И там, кстати, буквально на прошлой неделе была заложена установка, началось строительство синхротрона 4-го поколения. Небольшой город, около 20 тысяч населения, но очень быстро и успешно развивается. В общем, нашел свое место в современной ситуации.

Второй город, который так комплексно развивается, это как раз Дубна в Московской области. Дубна — традиционно разнообразный наукоград. Там есть и атомная промышленность, есть Объединенный институт ядерных исследований, представлена и авиационно-ракетная промышленность.

— И вообще он комфортный достаточно для жизни.

— Да-да. Вот он такой комплексно развивающийся.

И третий, мне кажется, успешный пример — это Обнинск, это Калужская область. Город присутствия Росатома, очень серьезно сегодня развивается и фармкластер, и ядерный университет, который там находится, и в целом промышленность, и городская среда.

Вот три города успешных, у которых есть чему поучиться.

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— Вы были мэром города Троицка, но решили отказаться от большой политики.

— Я не решил отказаться. Когда я стал мэром города Троицка, то мы записали в уставе, что у нас мэром человек может быть только два срока. Я был два срока и ушел в соответствии с уставом города Троицка. И не жалею, потому что…

— Не тянет вас обратно?

— Что значит не тянет? Я все равно занимаюсь теми же проблемами, я же президент Союза наукоградов. И здесь я ровно поэтому. Одна из задач развития территорий — это взаимодействие с муниципалитетами. У нас муниципалитеты, на мой взгляд, недооценены, недофинансированы.

— То есть решение глобальных государственных задач начинается с муниципалитетов?

— Муниципалитет — это тот уровень власти, который непосредственно общается с людьми. Люди живут на местах, и они выбирают тех, кто управляют этими поселками и городами. Их роль сильно недооценена. И когда мы говорим о больших государственных задачах, их невозможно решить, если люди на местах и местные руководители не будут и заинтересованы, не будут активно участвовать, и у них не будет возможности участвовать в таких проектах.