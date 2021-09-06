Политолог объяснил, почему Разумков-политик не сможет заменить Зеленского-«марионетку»

Политолог Михаил Погребинский в очередной раз намекнул, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков имеет все шансы сменить Владимира Зеленского на посту президента Украины.

В эфире телеканала «Первый независимый» эксперт подчеркнул, что внутри страны многие представители политической элиты сейчас «предельно озлоблены токсичностью» Зеленского. На фоне недовольства действующим президентом Украины Разумков сможет заручиться сильной поддержкой, если решит выступить против Зеленского, выйти из правящей партии и основать свою.

«В отличие от Зеленского, он [Разумков — Прим. ред.] много лет занимается политическим анализом, он достаточно компетентный парень», — считает Погребинский.

С этим мнением согласился и член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он напомнил, что Зеленский — актер, который еще «позавчера играл на рояле определенными частями своего тела». В то время как Разумков является профессиональным гуманитарным политиком и, естественно, он более компетентен.

Однако превосходство Разумкова в понимании политического устройства не дает ему никаких преференций в возможной борьбе за президентское кресло.

ТАСС / Яковлева Ирина

Во-первых, рассуждает Безпалько, едва ли Зеленский, забравшийся на самый верх украинской властной пирамиды, добровольно уступит свое место. У действующего украинского лидера относительно высокий рейтинг, который он старательно пытается «раздуть» за государственный счет.

Например, организацию «Крымской платформы», Дня независимости и визит Зеленского к президенту США Джо Байдену можно расценивать как элементы предвыборной программы — это вписывается в рамки популизма, к которому регулярно прибегает украинский президент.

И поскольку на Украине радикальные популисты крайне востребованы, отметил Безпалько, то умеренность и сдержанность Разумкова может быть рассчитана лишь на небольшую часть населения страны.

Во-вторых, нельзя забывать, что действующий президент Украины более выгоден для США, чем подготовленный и знающий политик.

«Это марионетка, может, в чем-то наглая и хамоватая. Но в целом, это человек, с помощью которого протолкнули закон о продаже земли. И продвигают дальше ту повестку, которая нужна США. Компетентный, самостоятельный политик здесь не нужен», — объяснил собеседник «ПС».

Global Look Press / Pool via CNP

Кроме того, в политике Соединенные Штаты вообще не имеют привычки «привязываться» к личностям. США свойственно формировать определенную политическую среду, а уже после выбирать из этой среды персон, с которыми можно сотрудничать и того, кто больше подойдет для реализации целей и задач, поставленных перед страной.

«Если в 2024 году Разумков будет этому соответствовать, то вполне возможно, что он будет одним из кандидатов [на пост президента Украины — Прим. ред.]. Если нет, то всегда найдется и другой Зеленский, и другой Разумков», — сказал Безпалько.

Впрочем, если США потребуется, то Зеленского можно будет снять с должности и без выборов или Разумкова — с помощью импичмента или бунта украинских радикалов, например. Однако украинский лидер пока не дает поводов для подобной реакции из Вашингтона, а теории вокруг спикера Верховной рады, возможно, являются просто частью давления на Зеленского, заключил собеседник «ПС».