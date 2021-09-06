В Белоруссии рассказали, какие вопросы Лукашенко намерен обсудить на встрече с Путиным

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко может затронуть вопросы в нефтяной сфере на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщили журналисты изданий в республике. В прессе рассказали, что Лукашенко также поговорил с генеральным директором ПО «Белоруснефть» Александром Ляховым. Лидер государства уточнил у главы объединения вопросы, которые стоило бы поднять на более высоком уровне.

«Мне это весьма важно перед встречей с президентом России. Возможно, у вас будут какие-то предложения. <...> Мы с ним (Путиным. — Прим.ФАН) обсудим», — сказал Лукашенко Ляхову.

Ранее стало известно, что встреча лидеров России и Белоруссии состоится 9 сентября в Москве. После переговоров стороны запланировали совместную пресс-конференцию.

Также Владимир Путин примет в Кремле победителей и призеров Олимпийских игр в Токио, сообщили российские СМИ.