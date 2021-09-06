На картах Google обнаружили гигантский сигнал бедствия в пустыне южнее Иордании

На картах сервиса Google Earth обнаружили сигнал бедствия, посланный из пустыни недалеко от Иордании. Неожиданную находку продемонстрировал в своем ролике пользователь YouTube под ником MrMBB333.

Блогера заинтересовала отдаленная пустыня, расположенная южнее Иордании. Исследовав ее на карте, он обнаружил там просьбу о помощи, вычерченную на песке латинскими буквами. По его словам, надпись звучала так: SOS Stranded («Нужна помощь. Застрял»). При этом ниже можно разглядеть слово No («Нет»).

MrMBB333 обратил внимание, что сигнал бедствия заметен с самолета или со спутника из-за огромного размера самой надписи. По его оценке, одно лишь слово Stranded имеет ширину около 46 метров и высоту более 8 м.

Впервые сигнал SOS был запечатлен на фотографиях картографического сервиса как минимум в 2019 году, уточнил блогер. Впрочем, он так и не смог узнать, кто сделал эту надпись.

В комментариях под роликом пользователи сошлись во мнении, что находку следует немедленно передать властям для подробного изучения. Другие предположили, что просьбу о помощи могли оставить на песке солдаты во время боевых учений в пустыне.

«Кто-нибудь сообщил об этом властям? Они все еще могут быть там. Я хотел бы знать, в порядке ли они. Возможно, кто-то сможет провести расследование», — написал один из комментаторов.

Ранее в сервисе Google Earth другой пользователь нашел на пляже необитаемого острова Старбак в республике Кирибати «разбившееся НЛО».