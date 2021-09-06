Нидерландский суд намерен вынести решение по делу MH17 до конца 2022 года

Вердикты по делу о крушении малайзийского «боинга» рейса MH17 будут вынесены до конца 2022 года. Такое заявление сделал судья в Нидерландах Хендрик Стейнхейс.

Сотрудник судебного органа отметил, что решение может быть вынесено в течение года. Крайний срок — 15 декабря. Председательствующий судья отметил, что сейчас зарезервировали три дня для этого процесса.

«Это 22 сентября 2022 года, 17 ноября 2022 года или 15 декабря 2022 года», — сказал Стейнхейс.

Крушение пассажирского самолета произошло в июле 2014 года в Донбассе. Воздушное судно летело из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли 298 человек.

Ранее следственная группа, которая занимается расследованием по делу MH17, обратилась к российским военным с просьбой о помощи. Нидерланды призвали граждан РФ поделиться информацией об инциденте.