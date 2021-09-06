Силовики показали кадры спецоперации по задержанию сторонников ИГ в Ингушетии

Сотрудники ФСБ смогли задержать четырех злоумышленников, готовивших теракт в Ингушетии.

По предварительным данным, предполагаемые преступники смогли связаться через сеть Интернет с членами «Исламского государства»1 (запрещенная в России террористическая организация) и собирались устроить трагедию в регионе. Они планировали устроить покушение на сотрудников правоохранительных органов.

Силовики нашли у злоумышленников при задержании огнестрельное и холодное оружие, а также взрывные устройства и компоненты для их изготовления, сообщает пресс-служба ведомства. Следователи возбудили по факту произошедшего сразу три уголовных дела.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации