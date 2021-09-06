Человек, влюбленный в Сахалин: губернатор Лимаренко готов вдохнуть в Курилы новую жизнь

По итогам Восточного экономического форума (ВЭФ) аналитические Telegram-каналы называют губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко одним из главных выгодополучателей: выступление с докладами на двух совещаниях под патронажем президента Путина, подписание ряда важных соглашений, в частности, о создании туристической инфраструктуры на Сахалине и строительстве жилья.

Но главным и весомым итогом ВЭФ для региона стало создание уникальной экономической зоны на Курильских островах, где бизнес на десять лет освободят от уплаты налогов на прибыль, имущество, земельного и транспортного налогов.

О «багаже» форума корреспондент «Политики Сегодня» пообщался с Валерием Лимаренко сразу после окончания ВЭФ.

Курильские острова — новая уникальная экономическая зона

— Чего вы как руководитель региона хотите получить в результате создания особой экономической зоны на Курилах?

— Развития экономики, прежде всего. Создания новых рабочих мест в области транспортной логистики, переработки рыбы, туризма, строительство новых отелей, развития туристической инфраструктуры. Это коснется всех трех муниципальных округов: Северо-Курильского, Курильского и Южно-Курильского.

— Последуете ли тренду на строительство новых городов? (на ВЭФ объявили о планах по превращению Владивостока в агломерацию-миллионник за счет нового города Спутник - прим.ред.)

— Те, кто задумал эту идею, они думают не буквально о том, чтобы в чистом поле построить новый город. Они думают о том, что новый город должен быть сделан на базе существующих населенных пунктов. Развитие жилищного строительства, архитектурной планировки, создание комфортной среды для проживания, экологически чистого транспорта, развитие «умного» жилищно-коммунального хозяйства и экологически чистой среды — это и есть новые города. Происходит укрупнение существующих городов.

flickr.com / @Eugene Kaspersky

Так, у нас Южно-Сахалинск превращается в южную агломерацию Сахалина. Поэтому когда у меня спрашивают, планируете ли вы, что у вас будут те самые новые города, про которые говорил Шойгу, мой ответ: «Конечно, планируем». Это и есть наш Южно-Сахалинск и агломерация Южно-Сахалинска.

Северокурильский туризм и его развитие

На форуме Лимаренко от лица правительства Сахалинской области подписал соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» о совместной работе по воплощению в жизнь крупных инвестпроектов в рамках федеральной программы «Развитие туристической инфраструктуры».

Например, на восьми курильских островах (Онекотан, Парамушир, Атласова, Шумшу, Харимкотан, Шиашкотан, Рыпонкича и Расшуа) планируется строительство гостиниц и сети глэмпингов, обустройство экологических троп и источников, животноводческих ферм, рыбоводных заводов. Одним из первых объектов станет трехзвездочный отел на острове Парамушир, где располагается город Северо-Курильск.

— Как планируете развивать туризм на труднодоступных Северных Курилах? Ведь сейчас до Северо-Курильска можно добраться только из Петропавловска-Камчатского на вертолете или теплоходе, а из Южно-Сахалинска никакого сообщения нет.

Яндекс.Карты и Транспорт / Ягудаев Владимир

— В этом году туда из Южно-Сахалинска уже полетит самолет. Это будут пробные полеты. А вообще, хотим наладить регулярное сообщение и над этим сейчас работаем. В Северо-Курильске есть старая взлетно-посадочная полоса. Ее будем модернизировать. Будут подобраны самолеты, которые начнут обслуживать эти рейсы. На Северных Курилах строится гостиница — современный кемпинг. В будущем году, наверное, уже будет сдаваться. Там в качестве главных инвесторов работает команда с Розы Хутор, которые в Сочи строили этот курорт. Так что все благополучно.

Каркасный ответ на жилищный вопрос

Жилищный вопрос стоит на Дальнем Востоке, как ни странно, особо остро: обеспеченность квадратными метрами на 10% ниже, чем в среднем по России, а цены — на 15% выше среднероссийских, сообщили в Минвостокразвития. Это одна из причин, по которой люди стремятся уехать «на материк».

— На одной из сессий Восточного экономического форума вы рассказали об эксперименте с возведением модульных домов на Сахалине.

— В качестве пилота это делается в Москве. В феврале планируется завершить этот эксперимент, когда будут собраны несколько домов из модульных конструкций. То есть дом собирается на месте из модулей. Все остальное делается на заводе, включая мебель — квартиры будут полностью укомплектованные.

В течение пары недель на отведенном участке земли можно собрать либо жилой дом, либо больницу, либо магазин, либо школу. Если этот опыт завершится успешно в Москве, а мы в это верим, то мы будем строить завод по серийному производству таких домов. И тогда арктическое побережье и весь Дальний Восток можно будет застраивать такими объектами. Весь мир уже занимается этим. Но это специфично для нас, потому что мы живем в условиях крайнего севера. Представляете, как сложно и долго на севере построить с нуля дом? А вот собрать вполне быстро.

pixabay.com / VolensNolens

— Насколько такие дома будут устойчивы в северном климате, да и еще в сейсмоопасной зоне?

— Поскольку планируется производить их на нашем заводе, все будет качественно. В феврале 2022 года будет получен результат из Москвы. В случае успеха, мы подпишем конкретный договор на строительство конкретного завода. Предварительно уже и место выбрали — в Корсаковском районе, на юго-востоке Сахалина.