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Кедми назвал условие для окончательного падения гегемонии США

Кедми назвал условие для окончательного падения гегемонии США

Постепенный отказ мировых держав от доллара во взаиморасчетах и вывод американских войск из Афганистана грозит США, по мнению международных экспертов, окончательной потерей мирового превосходства.

Политический аналитик Яков Кедми в эфире программы «Право знать» поддержал эту точку зрения. После ухода Соединенных Штатов из южноазиатского государства на мировой повестке возникает вопрос: откуда еще уйдут американцы. Например, Вашингтон уже начал вывод войск из Ирака. Процесс должен завершиться до конца этого года.

«Следующий шаг, который будут вынуждены сделать американцы и который будет означать окончательный конец гегемонии Соединенных Штатов, — это Тайвань», — рассуждает Кедми.

Экс-госсекретарь США Майк Помпео ранее говорил о необходимости создания американской военной базы в Тайване. Это заявление предсказуемо встревожило Китай, который сделает все, чтобы планы Соединенных Штатов не осуществились.

«Он [Майк Помпео — Прим. ред.] абсолютно не понимает, а этот человек был директором ЦРУ, какая реакция Китая последует на подобные действия США. Я не уверен, что китайцы будут сидеть сложа руки и наблюдать за появлением базы США. Они постараются опередить американцев хотя бы на 48 часов», — отметил политолог.

Момент, когда вопрос по Тайваню будет закрыт, то есть когда США покинут регион, станет завершением мировой гегемонии американцев, подытожил аналитик.

Ранее Кедми объяснил, почему Вашингтон принял решение о выводе войск из Афганистана. Политолог уверен, что США, конечно, хотели бы сделать Афганистан, расположенный весьма близко от Китая и России, проамериканским государством, однако у Вашингтона уже недостаточно сил и ресурсов, чтобы продолжать контролировать Кабул.