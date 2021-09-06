Памятник Колумбу в Мехико заменят на статую женщины из племени ольмеков

Вслед за США выразить свое негативное отношение к завоеваниям Христофора Колумба решили в Мексике. Теперь на центральном проспекте столицы вместо статуи испанского мореплавателя, открывшего европейцам Новый Свет, будет красоваться изваяние известной мексиканки из народа древней цивилизации ольмеков, передает газета Milenio со ссылкой на мэра Мехико Клаудию Шейнбаум.

«Скульптура женщины из племени ольмеков заменит статую Колумба на [главном проспекте Мехико] Пасео-де-ла-реформа», — уточнили в издании.

▶ ¡Adiós Cristóbal Colón! Escultura de mujer olmeca tomará su lugar en Paseo de la Reforma



"Gran reconocimiento a los 500 años de resistencia a las mujeres indígenas de nuestro país, a ellas nos debemos"https://t.co/DFFE2PomoS pic.twitter.com/99DuBcX2Ff — Milenio (@Milenio) September 6, 2021

По словам Шейнбаум, установка статуи продемонстрирует важность признания цивилизаций, всегда существовавших на территории Мексики.

«Речь не идет о том, чтобы стереть историю прибытия испанцев в Америку», — заверила она.

По сведениям газеты, памятник Колумбу (сейчас он находится на реставрации) решили перенести на новое место из-за манифестантов. Якобы недовольные действиями первопроходца протестующие планировали снести монумент в День открытия Америки.

Global Look Press / Jair Cabrera Torres/dpa

В свою очередь президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор неоднократно требовал от испанских властей извинений перед коренными народами Америки за «позорные злодеяния» времен конкисты.

Ранее в США в рамках протестных акций против расовой дискриминации за несколько месяцев разрушили около 33 памятников первооткрывателю Нового Света.