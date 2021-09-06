Внук Сергея Королева посетил завод SpaceX по приглашению Илона Маска

Внук и правнук основоположника советской космонавтики Сергея Королева получили приглашение в гости от миллиардера Илона Маска.

Потомки Королева посетили завод SpaceX, расположенный на территории США. Им показали процесс сборки двигателей и ракет. Также они увидели известный корабль CrewDragon.

«Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу», — написал Андрей Королев в своем аккаунте на Facebook.

Внук основоположника советской космонавтики также пожелал Илону Маску «продолжать двигать мир вперед». Американский миллиардер уже встречался с потомками Королева прошлым летом. Недавно он рассказал, что в его компании все конференц-залы носят имена великих космонавтов и исследователей космоса. Один из них, по словам Маска, назван в честь Сергея Королева.