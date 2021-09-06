«Талибан» провозгласил окончание войны в Афганистане после падения Панджшера

Война в Афганистане закончилась после завершения боев за провинцию Панджшер, заявил представитель запрещенного в России террористического движения «Талибан»1 Забиулла Муджахид.

Падение Панджшера знаменует собой начало нового исторического этапа, когда талибы займутся восстановлением и строительством своего государства, подчеркнул Муджахид в комментарии местному телеканалу Shamshad News. Также представитель движения отметил, гражданское население в ходе боев не пострадало.

«Война в Афганистане закончена. Теперь мы будем работать вместе для восстановления страны», — заверил Муджахид.

Силы сопротивления «Талибану», которыми руководит сын главы Северного Альянса Ахмада Шаха Масуда, опровергли эти заявления. По их словам, ополченцы в Панджшере продолжают вести ожесточенные бои с талибами. Панджшер — последняя из 34 провинций Афганистана, борющаяся с «Талибаном».

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации