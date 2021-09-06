COVID-афера в Сан-Паулу. Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу сорвали из-за аргентинцев

Сборным Аргентины и Бразилии в минувшее воскресенье не дали поиграть в футбол. Полиция остановила матч спустя несколько минут после его начала из-за четырех аргентинцев: полузащитника Джовани Ло Чельсо, защитника Кристиана Ромеро (вне турнира оба выступают за английский футбольный клуб «Тоттенхэм»), а также вратаря Эмилиано Мартинеса и полузащитника Эмилиано Буэндии («Астон Вилла»).

Оба клуба входят в Английскую Премьер-лигу (АПЛ), а Великобритания — одна из трех стран (вместе с ЮАР и Индией), въезд из которых на территорию Бразилии возможен только при прохождении двухнедельного карантина. «Фантастическая четверка» нарушила запрет и приехала в Сан-Паулу, обманув пограничников.

«Тоттенхэм» играл в Великобритании 29 августа, «Астон Вилла» — 28 августа. Это значит, что игроки прилетели в Бразилию, проигнорировав карантин.

ТАСС / Sebastiao Moreira / EPA

До бразильских властей информация о коронавирусной афере дошла слишком поздно. Когда правоохранители прибыли в отель, в котором остановились аргентинцы, номера уже были пусты — футболисты отбыли на «Нео Кимика Арену» готовиться к матчу. Игра стартовала в назначенное время, но через шесть минут на поле выбежали представители местного министерства здравоохранения.

«После перепроверки паспортов четырех игроков, было установлено, что спортсмены нарушили правила въезда в Бразилию. Упомянутые футболисты заявили, что не были в запрещенных странах в последние 14 дней. После этого мы получили неофициальное сообщение о том, что они солгали. Наше агентство рассматривает ситуацию как серьезный риск здоровью. И проинструктировало местных медицинских чиновников применить к игрокам немедленные карантинные меры. Футболистом запрещено участвовать в каких-либо мероприятиях на территории Бразилии и даже находиться на территории страны», — заявили в Национальном агентстве наблюдения за здоровьем Бразилии.

???? Вот так началась дичь в Бразилии. Появился официальный делегат, сообщил, что аргентинцы нарушили правила въезда в страну и остановил матч



❌ Месси и Ко ушли с поля и сняли форму

????‍♂️ Бразильцы остались, но тоже ничего не поняли



В итоге матч официально отменили ????‍♂️ pic.twitter.com/AKctqzNoss — Матч ТВ (@MatchTV) September 5, 2021

Потасовка на поле продолжалась недолго. Игроки разбрелись по раздевалкам, на поле остался лишь капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который в одиночку противостоял представителям минздрава, судьям и полицейским в жарких спорах. У него, к слову, есть собственная версия скандального инцидента.

«Мы здесь уже три дня, а они ждали начала игры, чтобы сказать нам, что мы не можем играть?» — возмутилась живая легенда современного футбола.

afa.org.ar / Asociación del Fútbol Argentino

Месси намекает на то, что бразильские футбольные функционеры якобы специально сорвали матч, чтобы не играть с аргентинцами ослабленным составом. Ведь Бразилия, в отличие от соперников, соблюдала все карантинные ограничения, и поэтому не выпустила на поле сильнейших игроков (в их числе Тиагу Силва, Фабиньо, вратарь Алиссон Бекер и другие звезды).

Позже в СМИ появилась информация о том, что сборная Аргентины покинула Бразилию. Организаторы отборочного тура ЧМ-2022 пока не вынесли решения по сорванному матчу.