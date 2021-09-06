Шесть стран получили приглашение талибов на церемонию объявления нового правительства

Члены движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России), пригласили ряд стран, в том числе РФ, на мероприятия, посвященные объявлению нового правительства.

Телеканал Al Jazeera сообщил об этом в понедельник со ссылкой на представителя организации, имя которого не указывается. Принять участие в церемонии объявления нового правительства Афганистана пригласили Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар. СМИ ранее сообщили, что мероприятие должно пройти 4 сентября, но его перенесли.

Глава Высшего совета спасения Афганистана Мохаммад Акбар Ага ранее заявил, что «проблема Панджшера» представляет собой единственную сложность в формировании правительства республики.

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее предложил ЕС провести переговоры с представителями радикального движения «Талибан». Он подчеркнул необходимость сделать выводы в связи с произошедшим в Афганистане, чтобы избежать повторения такой ситуации в других странах.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации