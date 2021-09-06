США потребовали отпустить задержанного в Крыму экстремиста

Задержание первого заместителя председателя «Меджлиса1 крымскотатарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в России) Нариман Джелялов возмутило Госдепартамент США.

Правоохранители в Крыму ранее задержали пятерых местных жителей в рамках дела о повреждении газопровода. Среди них оказался Нариман Джелялов.

Инцидент вызвал реакцию Вашингтона. В Госдепартаменте США выступили против задержания и призвали освободить граждан. Соответствующее заявление сделал официальный представитель ведомства Нед Прайс.

Крым стал российским после референдума в 2014 году. Жителей полуострова возмутил государственный переворот, который произошел в Киеве. Тогда большинство участников голосования поддержали вступление Крыма в состав Российской Федерации. Москва не подвергает сомнению свой суверенитет над регионом.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации