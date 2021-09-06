Ополчение в Панджшере намерено продолжить борьбу с «Талибаном»

Фронт национального сопротивления в Панджшере объявил о намерении и дальше бороться с талибами. Об этом говорится в заявлении ополченцев, опубликованном в Twitter.

В сообщении указано, что силы сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях в афганской провинции. Ополченцы уверены: борьба против движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) продолжится, «пока не восторжествует справедливость».

Представитель талибов Забиулла Муджахид ранее заявил, что Панджшер полностью перешел под контроль движения. Однако Фронт национального сопротивления опроверг эту информацию.

Талибы активизировало наступление на правительственные силы Афганистана в начале августа. Почти через месяц американские военные покинули аэропорт Кабула, положив конец 20-летней миссии в республике.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации