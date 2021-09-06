Четыре сторонника ИГ задержаны в Ингушетии

ФСБ сообщила о задержании четырех сторонников организации «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), готовивших теракты в Ингушетии.

Террористы готовили нападение на правоохранителей с использованием взрывчатки, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России. Задержание четырех граждан РФ происходило совместно со Следственным комитетом, МВД и Росгвардией.

В ФСБ рассказали, что они установили контакты с террористами через интернет. Операция проходила с целью контроля деятельности по подготовке к террористическому акту в отношении представителей власти и сотрудников правоохранительных органов.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации