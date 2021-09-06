Сборная Аргентины в полном составе прилетела в Буэнос-Айрес

Игроки сборной Аргентины по футболу прибыли в Буэнос-Айрес после скандала с нарушением карантинных мер. Футболисты приехали домой в полном составе.

Тренер национальной команды Лионель Скалони заявил, что аргентинцев никто не предупреждал о двухнедельном карантине, который должны были пройти футболисты. Бразильская полиция решила не расследовать нарушение карантинных мер игроками Аргентины. Футболистов допросили в аэропорту и отпустили. Дальнейшие решения по прерванному матчу будет принимать Международная федерация футбола.

Матч сборных Аргентины и Бразилии в рамках отборочного тура чемпионата мира был прерван из-за нарушения протокола по коронавирусу. Судья и комиссар матча представят отчет для ФИФА. Оказалось, что четыре игрока аргентинской команды должны были пройти двухнедельный карантин. Людям, прибывшим в течение двух недель из Великобритании, Северной Ирландии, ЮАР или Индии, запрещен въезд на территорию Бразилии.