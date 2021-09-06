«BBC News»: боевики «Талибана» застрелили беременную сотрудницу полиции на глазах у семьи

Бывшая сотрудница полиции Афганистана погибла от рук боевиков движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Свидетелями убийства стал ее муж и дети.

По данным телеканала «BBC News», жертва талибанов была на шестом месяце беременности. Инцидент произошел в доме Баны Негар, который расположен в столице центральной провинции Гор Фирузкухе.

Родственники женщины показали журналистам фотографии, на которых запечатлены ее изуродованное лицо и испачканные кровью стены дома. Также об убийстве сообщили еще трое жителей Афганистана. В свою очередь «Талибан» отрицает свою причастность к смерти Негар, отметив, что будет проведено расследование убийства беременной женщины.

Мощные взрывы прогремели в районе воздушной гавани Кабула 26 августа. В результате происшествия погибли и пострадали десятки местных жителей.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации