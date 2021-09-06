Минобороны РФ рассматривает возможность увеличения числа резервистов в армии

Минобороны сообщило о решении нарастить численность резервистов в российской армии. Ранее начштаба ЮВО настаивал на увеличении резерва до 38 тысяч человек.

Предложение было выдвинуто в понедельник, 6 сентября. Подробностей о численности резерва ВС РФ в ведомстве пока не сообщали.

Ранее предложение о наращивании численности резерва выдвинул начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа полковник Константин Запатоцкий, он утверждал, что мобрезерв округа будет увеличен до 38 тысяч человек.

Мобилизационный людской резерв — это граждане, пребывающие в запасе, но поддерживают наиболее мобготовное состояние. Резервисты добровольно заключают договор с Минобороны РФ и по его условиям участвуют в воинских сборах, а при мобилизации прибывают в воинскую часть, к которой прикреплены. Главная задача мобильного резерва — это дать войскам возможность быстрого доукомплектования специалистами в случае необходимости. На время сборов Минобороны компенсирует предприятию, где работает резервист, размер его среднего заработка.