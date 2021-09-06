«Ковид-глобулин» для лечения средних и тяжелых форм COVID-19 тестируется в России

Препарат «Ковид-глобулин», который является первым зарегистрированным специфическим иммуноглобулином против COVID-19, начал проходить первый этап клинических испытаний.

Соответствующее заявление сделала начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам специалистки, препарат разработан на площадке иммунобиологической компании «Нацимбио» госкорпорации «Ростех». «Ковид-глобулин» представляет собой специфический антикоронавирусный иммуноглобулин, передает ТАСС.

Российский Минздрав зарегистрировал первый в мире специфический иммуноглобулин против COVID-19 в начале апреля 2021 года. Он состоял на основе плазмы крови пациентов, уже перенесших заболевание. Как предполагалось, по окончанию II и III этапов клинических испытаний лекарство можно будет использовать для борьбы со средними и тяжелыми формами протекания коронавируса.