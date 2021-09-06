NI подвел итоги встречи Зеленского с Байденом

Американский журналист Марк Эпископос пришел к выводу, что встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского закончилась безрезультатно для второго.

По мнению журналиста, слова которого приводит журнал The National Interest, перед украинским лидером стояли три ключевые задачи перед встречей с американским коллегой: добиться гарантий вступления страны в НАТО, убедить Вашингтон подключиться к переговорам в «нормандском формате» и получить гарантии защиты после реализации проекта «Северный поток — 2». Однако ни одна из них не была выполнена.

«Но Зеленский покинул Вашингтон, не достигнув ни одной из этих целей», — подчеркнул Эпископос в интервью NI.

Переговоры Зеленского и Байдена прошли в Белом доме 1 сентября. Встреча продолжалась два часа, итогам которой стало совместное заявление двух президентов, касающееся двусторонних отношений и международной политики.