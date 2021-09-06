Пропавший катер с туристами нашли около острова Тюлений в Дагестане

Катер, который пропал в Каспийском море, обнаружили на территории Дагестана у острова Тюлений. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Астраханской области.

Семь человек отправилось на катере в Махачкалу из Волгограда Спустя время туристы перестали выходить на связь. Спасатели организовали поиски пропавших в воскресенье, 5 сентября. Установлено, что путешествующие на «Корвете-750-А» не зарегистрировались в МЧ России.

Позже выяснилось, что связи с туристами нет уже три дня. Путешественники ни с кем не согласовали свой маршрут. Сигналы бедствия с катера не поступали. Но сегодня, 6 сентября, «Корвет-750-А» и семерых человек нашли сотрудники пограничного управления около западной части острова Тюлений в Дагестане. Никто из человек не нуждается в медицинской помощи, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.