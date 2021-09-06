Япония выразила недовольство в связи с особым налоговым режимом на Курилах

Решение России ввести налоговый режим на Курильских островах вызвало недовольство японских властей. Последние считают, что инициативы Москвы противоречит позиции Токио.

Токио с прискорбием отреагировал на возможное введение налогового режима на островах, в связи с чем сделал представление Москве. Японская сторона считает, что российская экономическая деятельность на Курилах не должна притеснять юридическую позицию Токио по региону, отметил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

«Мы считаем прискорбными подобные заявления. 3 сентября мы сделали представление российской стороне, отметив, что этот режим идет вразрез», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим, по словам Кацо, японская сторона и дальше готова вести диалог с Россией по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил. Однако, добавил генсек, эта деятельность не должна противоречить юридической позиции сторон.