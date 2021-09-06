Ученые из Великобритании назвали способ повышения работоспособности

Отсутствие желаемой продуктивности может быть связано с проблемами в организме. Британские ученые связывают низкую работоспособность с нехваткой в организме железа.

Оно участвует в производстве красных кровяных телец. Именно они вносят основной вклад в транспортировку кислорода к органам человека, пишет издание Express.

Быстрая утомляемость, сонливость и нежелание заниматься любыми делами укажут на дефицит этого компонента. Если симптомы проявляются на протяжении длительного времени, то это уже может быть признаком серьезных нарушений. Помогут в таком случае витаминно-минеральные комплексы с содержанием железа. Однако специалисты предупреждают, что перед приемом добавок необходимо пройти медобследование и проконсультироваться с лечащим врачом.

При легких симптомах доктор назначит прием суточной нормы железа. Он составляет 8,7 миллиграмма для мужчин и 14,8 миллиграмма для женщин. Получить его можно не только с помощью добавок, но и правильного рациона, в котором должны быть бобовые, орехи, сухофрукты.