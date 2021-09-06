Депутат Рады Кива: украинцам приходится выживать из-за действий властей

Аферисты во главе украинской власти вынуждают население страны выживать любыми средствами. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива.
По его мнению, граждане Украины жили намного лучше до того, как Киев в 2014 году перестал использовать российский газ, а экономика страны находилась на стабильном уровне, сообщил член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в эфире телеканала NewsOne.
«Но пришли такие фундаментальные аферисты, прохиндеи, а я считаю их предателями родины, и рано или поздно мы поставим их к стенке: Порошенко, Яценюк, Турчинов. Они заявили о том, что, оказывается, Украина обязана отказаться от российского газа, чтобы стать энергетически независимым государством», — считает Кива.
На данный момент экономика страны находится в упадке, бюджет израсходован, а сами украинцы вынуждены в буквальном смысле выживать. Такие условия вынуждают их покидать страну, чтобы просто прокормить себя, считает депутат. Он сравнивает текущее положение Украины с «предсмертными судорогами».