Депутат Рады Кива: украинцам приходится выживать из-за действий властей

«Но пришли такие фундаментальные аферисты, прохиндеи, а я считаю их предателями родины, и рано или поздно мы поставим их к стенке: Порошенко, Яценюк, Турчинов. Они заявили о том, что, оказывается, Украина обязана отказаться от российского газа, чтобы стать энергетически независимым государством», — считает Кива.