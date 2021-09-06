«Хорошее подспорье»: педагоги Петербурга поделились мнением от выплат правительства

Педагоги Петербурга получат по 10 тысяч рублей. Сотрудники школ и детских садов рассказали, как относятся к финансовой поддержке правительства.

Постановление правительства о выплатах подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Деньги получат не только педагоги и учителя, но и школьные психологи, воспитатели детских садов, тренеры центров физкультуры, работники библиотек. Всего средства предназначены более чем 120 тысячам граждан, передают «Невские Новости».

«Мы ценим и приветствуем эту поддержку. Для нас это хорошее подспорье», — рассказала сотрудник Центра творческого развития и гуманитарного образования детей «На Васильевском» Лилия Новикова.

Инициатива о денежной поддержке поступила Беглову от главы образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой и директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Они обрадовались, что губернатор поддержал идею и назвали ее важной и беспрецедентной мерой.