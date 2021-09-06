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Карнаухов предупредил поддерживающего иноагентов члена КПРФ об уголовной ответственности

Карнаухов предупредил поддерживающего иноагентов члена КПРФ об уголовной ответственности

Деятельность главы московского отделения КПРФ Валерия Рашкина, поддерживающего СМИ-иноагентов, попадает под уголовную статью об экстремизме, заявил политолог Сергей Карнаухов.

Ранее в Москве прошли демонстрации, где протестующие хотели привлечь внимание общественности к признанию нескольких медиаресурсов иностранными агентами. Все мероприятия состоялись в рамках встречи с двумя кандидатами в Госдуму – Валерием Рашкиным (КПРФ) и Сергеем Митрохиным («Яблоко»).

Примечательно, что Рашкин яро скандировал о так называемой «защите» коммунистами тех СМИ, которых сейчас признали иноагентами: по его словам, фракция голосовала против принятия закона о возможности признавать то или иное издание иностранным агентом. Однако его слова можно легко проверить, если обратить внимание на справку об итогах такого голосования в 2017 году. На документе прекрасно видно, что партия коммунистов единогласно высказалась за поддержку законопроекта, который, по словам Рашкина, так «ограничивает свободу слова».

Доцент РАНхИГС Сергей Карнаухов в беседе с ФАН также напомнил о регулярных заигрываниях коммуниста Валерия Рашкина с персонажами несистемной оппозиции, в частности – с осужденным блогером Алексеем Навальным. По словам эксперта, кандидат в Госдуму уже давно переквалифицировался в того, кто «последовательно занимает нишу Навального».

«Его риторика, а также московского отделения КПРФ, эта деятельность полностью подпадают под действия уголовного законодательства об экстремизме», — пояснил Карнаухов журналисту Федерального агентства новостей.

Карнаухов также обратил внимание, что на действия некоторых представителей коммунистической партии следует обратить пристальное внимание действующим властям. Деятельность столичного отделения КПРФ по поддержке СМИ-иноагентов лишь усугубляет их правовой статус, напомнил специалист.