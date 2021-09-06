Высокотехнологичный американский бомбардировщик оказался слишком затратным

Американский самолет B-58 Hustler 1956 года был настоящим инженерным чудом. Однако высокие требования к техобслуживанию и стоимость лишили его всяких перспектив.

В общей сумме американские военные закупили 116 моделей данного бомбардировщика. Главным вооружением США в рамках политики ядерного сдерживания на тот момент был неповоротливый B-36 «Миротворец». Однако с появлением перехватчика Миг-15 он стал бесполезен. К тому же, под угрозой оказались и реактивные В-47 и В-52. Четырехдвигательный «Хастлер» с ядерной бомбой в арсенале должен был изменить ход истории, передает перевод статьи The National Interest Федеральное агентство новостей.

Армия США возлагала большие надежды на новый бомбардировщик. По задумке, он должен был позволять на большой скорости проникать на территорию СССР, уходить от атак перехватчиков и сбрасывать боезапас на цель. Однако все достоинства самолета меркли на фоне его требований к техническому обслуживанию. Вдобавок «Хастлер» крайне часто выходил из строя. Все это вынудило прекратить эксплуатацию бомбардировщика.