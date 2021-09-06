Журналист объяснил боязнь США российской ракеты «Буревестник»

Соединенные Штаты крайне обеспокоены российской ядерной ракетой «Буревестник». О том, что заставляет их так бояться, рассказал журналист The National Interest.

По его словам, США пристально наблюдают за военной разработкой России. Они называют ее «системой Судного дня», а также «Скайфоллом» («Падение с небес»). О технических характеристиках ракеты мало что известно, однако с момента анонса разработки «Буревестника» американцы не сводят глаз с новостей об этой ракете, пишет Федеральное агентство новостей.

«Дерзкая и смертоносная. Результаты испытаний "Скайфолла" говорят о том, что эта ракета способна укрепить превосходство России», — заявил обозреватель The National Interest Себастьен Роблин.

Система способна преодолевать огромные расстояния с небывалой скоростью и на большой высоте благодаря наличию лучших в классе датчиков. Все это вкупе ставит под вопрос способность американских систем ПВО противостоять арсеналу России, заключил журналист.