Большинство переворотов в Африке, как и нынешняя насильственная смена власти в Гвинее, происходили не без участия Франции, заявил политолог Владимир Брутер.

Ситуация в Гвинее обострялась в течение всего дня 5 сентября. В итоге мятежники организовали задержание президента Альфа Конде, параллельно заявив о роспуске гвинейского правительства. Также они объявили об отмене действующей конституции и закрытии воздушных и сухопутных границ.

В переворотах и протестах в государствах Африки отчетливо виднеется парижский след. Так, в июле правоохранители Мадагаскара сумели предотвратить покушение на главу государства и взяли под арест преступников, которыми оказались как раз граждане Франции Поль Рафанохарана и Филипп Франсуа. Ни для кого не секрет, что Париж недоволен суверенитетом властей стран Черного континента, которые попытались освободиться от влияния европейского государства.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что за всеми событиями в африканских странах, в том числе и в гвинейском госперевороте, может стоять именно Пятая республика. По словам эксперта, Елисейский дворец сейчас серьезно заинтересован в установке своего влияния над странами Черного континента.

«И если для Германии, Великобритании и США это неактуально, то для Франции установить вертикаль, где она получает дешевые источники сырья, дешевую рабочую силу — очень важно», — подчеркнул политолог в диалоге с журналистом Федерального агентства новостей.

Брутер также обратил внимание на личность предполагаемого предводителя путчистов — командующего армейским спецподразделением GPS полковника Мамади Думбуйя. Мятежник в свои годы проходил службу во французском Иностранном легионе. Полковник вернулся в Гвинею в 2018 году, чтобы взять под командование GPS. Думбуйя так же оказался связан с Францией, как и арестованные на Мадагаскаре, подчеркнул Брутер.

Насильственная смена власти в Гвинее в очередной раз поставила граждан Черного континента в опасность. Африканцы имеют серьезные запросы на мир, однако местные власти и армия редко могут предоставить им осуществление такой возможности. Для недопущения гвинейского сценария государствам Черного континента необходимо налаживать связи с Россией, которая неоднократно заявляла, что готова работать с партнерами на взаимовыгодных и уважительных условиях.