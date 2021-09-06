Шойгу: новые города в Сибири могут стать центрами притяжения россиян

Предложения по развитию Сибири разрабатывают в России. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Программа включает в себя создание в регионе новых городов, которые могут появиться между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска. Работу над документом планируют завершить осенью, после чего его рассмотрят правительство и президент России Владимир Путин, передает РБК.

«Задача государства и региональных властей — создать условия: обеспечить стабильный оптимальный налоговый режим, грамотное территориальное планирование, возведение базовой инфраструктуры, транспортной доступности. Дополнительно можно стимулировать перенос и регистрацию в качестве налогоплательщиков штаб-квартир работающих в Сибири крупнейших российских компаний», — объяснил Шойгу.

Население новых городов может составить от 300 тысяч до одного миллиона жителей. Предполагается, что научно-промышленные центры обеспечат устойчивое развитие российской экономики.