Власти Украины готовы провести встречу с Путиным

Российские власти «пытаются избежать» встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Зеленский, по словам Кулебы, готов к проведению переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако у Киева складывается впечатление, что Москва «ищет отговорки, чтобы избежать этой встречи», добавил министр в эфире телеканала «Интер».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Владимир Путин отчетливо заявил о своей готовности встретиться с украинским коллегой. В Москве выступили за восстановление диалога с Киевом, отметив отсутствие взаимности от украинской стороны. Кремль также добавил, что вопрос территориальной принадлежности Крыма не будет подниматься на возможной встрече Путина и Зеленского.