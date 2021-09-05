Минобороны Гвинеи проводит операцию по возвращению порядка в стране

Военные Гвинейской Республики отразили атаку путчистов на президентский дворец. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте минобороны африканской страны.

Ведомство при этом ничего не сообщило о местонахождении главы государства Альфы Конде. Командующий армейским спецподразделением GPS полковник Мамади Думбуйя, возглавляющий мятежников, при этом объявил, что президент находится в руках его людей.

«Операции по обеспечению безопасности и зачистке продолжаются в целях восстановления порядка и мира. Президент республики и главнокомандующий Альфа Конде, а также правительство страны призывают людей к спокойствию и бдительности на протяжении всей военной операции», — говорится в сообщении.

Мамади Думбуйя до возвращения в 2018 году в Гвинею служил во французском Иностранном легионе. Именно Париж считают причастным к насильственному государственному перевороту в африканской стране.