Замгенсека ООН и лидер политкрыла «Талибана» провели встречу в Кабуле

Мулла Абдул Гани Барадар, возглавляющий политическое крыло талибов, встретился с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. Переговоры прошли в Кабуле.

Встреча сторон проходила 5 сентября в здании афганского МИД. Вместе со специальным представителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Гриффитсом на переговорах присутствовала его делегация, уточнил представитель «Талибана»1 (запрещенное в России террористическое движение) Мохаммад Наим на своей странице в соцсети Twitter.

В ходе встречи Гриффитс заявил, что ООН готова к сотрудничеству и продолжит помогать афганцам, говорится в сообщении. Вместе с этим спецпредставитель ООН добавил, что на ближайшей встрече государств-доноров будут предприняты дополнительные усилия по отправке помощи в Афганистан. В ответ «Талибан» выразил готовность развивать сотруднические отношения с организацией.

В Женеве 13 сентября пройдет министерская встреча по гуманитарной помощи Афганистану. На мероприятии будет присутствовать генсек ООН Антониу Гутерреш.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации