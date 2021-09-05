Аналитики JLL оценили изменение трендов в гостиничном бизнесе России

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в условия рынка. Гостиничный бизнес России все еще продолжает адаптироваться к сложившейся ситуации.

Уже сейчас на рынке гостиничных услуг наблюдается смещение некоторых трендов. К примеру, туристы стали больше интересоваться загородными и курортными объектами. Это, в свою очередь, оказало воздействие на направление инвестиций, отметили эксперты компании JLL.

Теперь инвесторы отдают больше предпочтения к редевелопменту зданий производственного типа с их дальнейшей трансформацией в креативные кластеры с гостиницами. Также наблюдается повышенный спрос девелоперов на гостинично-апартаментальные комплексы Кубани, передает Retail Loyalty.

В целом на гостиничном рынке намечается тенденция «новой эры». В ней стоит вести отсчет не от доковидных показателей, а следить за темпами прироста в обновленной реальности, с отсчетом от «точки обнуления» в 2020 году, резюмировала глава департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова.