Экс-замглавы Ононского района Забайкалья третий раз осудили за коррупцию

В Ононский суд Забайкальского края переданы материалы третьего уголовного дело, возбужденного в отношении экс-замглавы района по подозрению во взяточничестве.

Согласно данным следствия, обвиняемый заключил многомиллионный договор с местным предпринимателем на ремонт и благоустройство центральной площади в селе Нижний Цасучей. Однако вышеназванные работы в итоге выполнял другой подрядчик.

В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что объемы, виды и качество работ не соответствовали документам о приеме. Сам же подозреваемый и его сообщники похитили порядка 1,7 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое стало для экс-чиновника уже третьим.

Бывший замглавы Ононского района дважды был судим за мошенничество. Суд приговорил чиновника к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, его обязали возместить ущерб, сумма которого составила более двух миллионов рублей.

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