Пять пострадавших доставили в больницу после взрыва на заводе под Киевом

Взрыв произошел на сахарном заводе в поселке Гребинки Киевской области Украины, сообщили в местном управлении МВД.

По данным правоохранителей, пострадали по меньшей мере пять человек. Все они были госпитализированы. Двое из них отправлены в Киев, а остальные — помещены в Белоцерковскую городскую больницу №2. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

На месте происшествия находится следственно-оперативная группа. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов. Подробности случившегося уточняются.