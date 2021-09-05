Силы сопротивления назвали условие для прекращения боев и начала переговоров с талибами

Находящиеся в афганской Панджшере силы сопротивления выразили готовность к началу переговоров с участниками «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Условие для старта переговоров огласил глава сопротивления Ахмад Масуд. Он подчеркнул, что их сторона готова прекратить боевые действие, но для этого талибам необходимо покинуть занятую ими территорию. Только при таком развитии событий можно вести конструктивный и спокойный диалог.

Кабул стал подконтрольным городом радикалов еще 15 августа. Столица Афганистана оказалась в их ведении на фоне вывода американских военных формирований из страны. Тогда же «Талибан» объявил о необходимости покинуть исламскую республику всем иностранным войскам до 31 августа.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации