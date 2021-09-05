Генерал Скшипчак: Авиация Польши продержится два дня в случае конфликта с Россией

Журналист издания Newsweek Мариус Ковальчик провел расследование на тему реальной боеспособности армии Польши и ее возможностей защитить страну в случае потенциального вооруженного конфликта с Россией. Выводы неутешительные.

В интервью Ковальчику польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что закупки американского вооружения Варшавой имеют «лоббистско-политическую подоплеку», а у национальных вооруженных сил нет ни плана развития армии, ни доктрин использования артиллерии, сухопутных сил и авиации.

Ковальчик подтверждает: отсутствие стратегии даже при современном вооружении не позволит Польше «эффективно противостоять России». Так, тяжелые танки «Абрамс» производства США просто не смогут передвигаться на востоке страны: там даже нет мостов, способных выдержать их вес.

«Они (эксперты) подчеркивают, что основные польские силы могут оказаться уничтоженными уже на первом этапе конфликта, что лишит нас возможности нанести контрудар», — переводит слова Ковальчика Baltnews.

wikimedia.org / Ministerstwo Obrony Narodowej

Проблема наблюдается и в авиации. Польша может похвастаться американскими истребителями F-16 на вооружении, но систем противовоздушной обороны у государства до сих пор нет.

«Россияне располагают комплексами "Искандер", а у нас нет систем ПВО, поэтому аэродромы, где базируются наши самолеты, в случае конфликта продержатся максимум два дня. Разумнее было бы перебазировать наши F-16 в Германию, но оттуда они не долетят до восточной границы и не вернутся без дозаправки в воздухе», — отметил генерал Скшипчак.

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