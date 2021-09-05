Генсек ООН Гутерреш призвал военных мятежников в Гвинее освободить президента

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал обострение ситуации в Гвинее. Об этом он написал в Twitter.

Военные мятежники совершили попытку государственного переворота в стране. По данным СМИ, силы специального назначения задержали президента Гвинеи Альфа Конде и некоторых высокопоставленных должностных лиц.

Гутерреш осудил государственный переворот. Кроме того, генсек ООН призвал силы спецназначения освободить главу государства Конде.

Предполагается, что мятежниками руководит полковник Мамади Думбуйя, который служил во французском Иностранном легионе. В 2018 году он вернулся в Гвинею, чтобы взять под контроль подразделение GPS.

Ранее посольство России в Гвинее обратилось к соотечественникам в связи с обострением ситуации в стране. В дипмиссии призвали граждан не покидать дома в целях безопасности.