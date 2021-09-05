«Наворотили все лучшее»: Баранец рассказал о лазерном оружии в новой броне «Сотник»

Созданная для ВС РФ боевая экипировка «Сотник» действует еще более футуристично, чем выглядит. К 2025 году новинка заменит «Ратника», который используется в армии сейчас. Комплект оборудован экзоскелетом, системами связи и жизнеобеспечения, а также возможностью управлять микробеспилотниками. Но в Ростехе готовы пойти куда дальше.

Госкорпорация планирует встроить в шлем «Сотника» оптические станции для ослепления противника лазером. По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, это и есть лазерное оружие, используемое на практике. Теперь экипировка солдата будущего поможет держаться на поле боя еще эффективнее.

«Стали внедрять и электронную технику, и датчики, и ориентирование на местности, и возможность измерять температуру, оценивать состояние тела человека — в общем, наворотили туда все лучшее, что только можно было придумать. <…> Меня удивляет, что в экзоскелет вмонтирован датчик, который будет показывать бойцу, что у него рядом под ногами мина лежит. Вот этого нет ни у кого. У нас это есть», — рассказал Баранец в комментарии изданию «ПолитЭксперт».

rostec.ru / Антон Тушин

То, что российская экипировка нового поколения опережает аналогичные разработки США, подтверждают и американские эксперты. В статье журнала Forbes приводятся в пример костюмы «Ратник-3»: они помогают солдатам совершать длинные марш-броски и носить груз до 45 килограммов. Однако разработчики «Сотника» на этом не остановились.

Ранее сообщалось, что саперы ВС РФ в Сирии уже используют новейшие экзоскелеты.